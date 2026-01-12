Motociclista fica gravemente ferido após acidente no Cidade Aracy

Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma motocicleta deixou um homem em estado grave na noite deste domingo (11), no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 20h49 na Rua João Paulo. A via é de mão dupla e os veículos trafegavam em sentidos opostos quando o condutor de um automóvel, um homem de 73 anos, realizou uma conversão à esquerda e acabou atingindo frontalmente a motocicleta.

Com o impacto, o motociclista foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Santa Casa de São Carlos em estado grave. Até o encerramento do registro policial, não foi possível identificar a vítima nem confirmar sua idade.

A Polícia Militar esteve no local e informou que o motorista do carro não apresentava sinais de embriaguez. Durante a ocorrência, foi constatado que havia irregularidades na documentação dos veículos e que não foi localizado nenhum condutor habilitado no local. Por esse motivo, tanto o carro quanto a motocicleta foram recolhidos administrativamente ao Pátio Municipal.

