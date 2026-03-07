(16) 99963-6036
Motociclista e garupa ficam feridos apÃ³s colisÃ£o com carro no SÃ£o Carlos 8

07 Mar 2026 - 21h38Por Da redaÃ§Ã£o
Na noite deste sábado, um motociclista e o garupa ficaram feridos após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro na Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro São Carlos 8, em São Carlos.

Segundo informações de testemunhas, o motorista do carro teria avançado o sinal de pare, pois não percebeu a aproximação da motocicleta. Com isso, ocorreu a colisão e os dois ocupantes da moto foram arremessados ao solo.

O motociclista apresentava fortes dores na perna no momento do atendimento. Equipes de socorro foram acionadas e prestaram atendimento no local.

O piloto da moto foi encaminhado para a Santa Casa de São Carlos para avaliação médica. O estado de saúde do garupa não foi detalhado, mas ambos sofreram ferimentos.

