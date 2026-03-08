(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
Tristeza

Motociclista de 25 anos morre apÃ³s colidir contra muro no Cidade Aracy ll

A USA (Unidade de Suporte AvanÃ§ado) do Samu foi acionada mas quando os socorristas chegaram o jovem jÃ¡ nÃ£o havia resistido aos ferimentos

09 Mar 2026 - 01h33Por FlÃ¡vio Fernandes
CrÃ©dito: Foto: Lourival Izaque/SÃ£o Carlos Agora

Um motociclista de 25 anos morreu após colidir contra muro no início da madrugada desta segunda-feira (9), no Cidade Aracy ll, em São Carlos. 

Segundo informações colhidas no local, a vítima trafegava pela Prolongamento da Avenida 2, no final da via ao tentar reduzir a velocidade perdeu o controle e colidiu contra o muro de uma casa na Rua Antônio Luiz Zanquin. 

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionado, mas quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito do jovem. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia. 

O corpo do motociclista foi encaminhado, para o IML (Institutoe Médico Legal) de São Carlos. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil. 

