Motociclista de 25 anos morre apÃ³s colidir contra muro no Cidade Aracy ll

CrÃ©dito: Foto: Lourival Izaque/SÃ£o Carlos Agora

Um motociclista de 25 anos morreu após colidir contra muro no início da madrugada desta segunda-feira (9), no Cidade Aracy ll, em São Carlos.

Segundo informações colhidas no local, a vítima trafegava pela Prolongamento da Avenida 2, no final da via ao tentar reduzir a velocidade perdeu o controle e colidiu contra o muro de uma casa na Rua Antônio Luiz Zanquin.

A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionado, mas quando os socorristas chegaram apenas constataram o óbito do jovem. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

O corpo do motociclista foi encaminhado, para o IML (Institutoe Médico Legal) de São Carlos. As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil.

Leia TambÃ©m