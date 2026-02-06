(16) 99963-6036
sexta, 06 de fevereiro de 2026
Segurança

Motociclista cai após passar sobre ressolagem na SP-310 em São Carlos

06 Fev 2026 - 07h28Por Da redação
Crédito: SCA

Uma motociclista ficou ferida após sofrer uma queda na manhã desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), altura do km 232, no sentido capital–interior.

De acordo com as informações, a vítima trafegava pelo trecho quando passou sobre uma ressolagem de pneu de caminhão que estava sobre a pista. Ao atingir o objeto, ela perdeu o controle da motocicleta e caiu ao solo.

Equipes da concessionária responsável pela rodovia prestaram atendimento no local e realizaram o socorro da vítima, que foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos com ferimentos leves. Durante o atendimento, uma das faixas precisou ser interditada, o que provocou congestionamento intenso devido ao horário de pico.

