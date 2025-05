Motociclista bate em traseira de carro em frente à UFSCar

Compartilhar no facebook

Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito, envolvendo um carro e uma moto, foi registrado no final da tarde desta sexta-feira (09), no Km 235 da Rodovia Washington Luiz (SP-310), em frente à UFSCar.

De acordo com informações, os veículos envolvidos na colisão transitavam no sentido capital/interior, quando o trânsito parou e o motociclista bateu na traseira do carro que estava à sua frente.

O condutor da moto sofreu um trauma no braço e escoriações pelo corpo, mas recusou o socorro da equipe da concessionária que administra a rodovia, que esteve no local.

A Polícia Rodoviária atendeu a ocorrência.

