Motocicleta furtada é encontrada desmontada em garagem

Crédito: Lourival Izaque

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do 38º Batalhão de Polícia Militar do Interior (38º BPM/I), realizou na manhã deste sábado (28) a prisão de um homem por envolvimento em furto e desmanche de motocicleta, em São Carlos.

A ocorrência foi registrada por volta das 9h30, na Avenida Araraquara, nº 36, após a equipe receber informações via COPOM de que um indivíduo estaria com uma motocicleta produto de furto no interior de sua residência, onde estaria realizando o desmanche do veículo.

No local, os policiais visualizaram, ainda da via pública, uma motocicleta parcialmente desmontada na garagem. O morador, apresentou-se voluntariamente e foi submetido à busca pessoal, não sendo localizado nada de ilícito em sua posse.

Com a entrada autorizada na residência, os policiais constataram que a motocicleta estava desmontada, com diversas peças separadas, como carenagens, rodas e outros componentes mecânicos. Após consulta do chassi e demais sinais identificadores via COPOM, foi confirmado que o veículo possuía registro de furto.

Questionado, o indivíduo confessou ter furtado a motocicleta na manhã do dia anterior. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido, juntamente com o veículo e as peças apreendidas, ao Plantão Policial.

A ocorrência foi registrada como furto, permanecendo o indiciado à disposição da Justiça para as providências cabíveis.

