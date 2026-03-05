(16) 99963-6036
Motoboy fica levemente ferido apÃ³s colisÃ£o lateral com carro na Avenida Tancredo de Almeida Neves

05 Mar 2026 - 20h32Por Da redaÃ§Ã£o
Na tarde desta quinta-feira (5), uma colisão lateral entre um carro e uma motocicleta foi registrada na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nas proximidades do shopping, no sentido UPA Vila Prado–Shopping.

De acordo com as informações, ambos os veículos seguiam no mesmo sentido pela via quando ocorreu a colisão. Com o impacto, o motoboy, de 22 anos, caiu ao solo e sofreu escoriações pelo corpo.

A equipe da motolância do SAMU foi acionada e esteve no local, realizando os primeiros atendimentos. Apesar dos ferimentos leves, a vítima recusou encaminhamento para atendimento médico.

