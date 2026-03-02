Motoboy fica ferido apÃ³s perder o controle e bater em coqueiro na regiÃ£o da USP

CrÃ©dito: Foto: Maycon Maximino/SÃ£o Carlos Agora

Um motoboy de 20 anos ficou ferido após perder o controle e colidir contra um coqueiro na noite desta segunda-feira (2), próximo a USP (Universidade de São Paulo), em São Carlos.

Segundo informações apuradas, o jovem seguia pela Rua Miguel Petroni quando ao acessar a Avenida Francisco Pereira Lopes, passou por um buraco de grandes proporções, com pedras espalhadas pelo asfalto. Na sequência, ele perdeu o controle de direção e seguiu desgovernado.

A motocicleta só parou após bater contra um coqueiro localizado às margens do rio que corta a região. Apesar da violência do impacto, o motociclista não caiu dentro do córrego.

A Guarda Municipal esteve no local, para atendimento inicial e acionou a UR (Unidade de Resgate) do Corpo de Bombeiros que socorreu a vítima para Santa Casa com ferimentos leves. A Polícia Militar, atendeu a ocorrência e preservou a área para o trabalho da perícia.

As causas do acidente, serão investigadas pela Polícia Civil e moradores da região voltam a alertar sobre as condições do asfalto naquele trecho, que já teria registrado outros incidentes semelhantes.

