Motoboy fica ferido após colisão e motorista foge sem prestar socorro na Vila Prado

Crédito: SCA

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro foi registrada na tarde desta sexta-feira (13), no bairro Vila Prado, em São Carlos. O acidente ocorreu no cruzamento da Avenida Salum com a Rua Cidade de Milão.

De acordo com informações apuradas no local, o carro seguia pela Rua Cidade de Milão e teria avançado o sinal de parada obrigatória. A motocicleta, conduzida por um motoboy que realizava entrega de água e trafegava pela Avenida Salum, acabou colidindo contra o veículo.

Com o impacto, o motociclista, de 48 anos, foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos. Após a batida, o condutor do carro deixou o local sem prestar socorro à vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos. O motoboy foi encaminhado à Santa Casa de São Carlos com suspeita de fratura de fêmur, além de escoriações pelo corpo.

