Moto com sinais de adulteraÃ§Ã£o Ã© apreendida apÃ³s acidente no Centro

Na manhã desta segunda-feira (09), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Padre Teixeira e Aquidaban, na área central de São Carlos.
Uma mulher ficou ferida e foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a Santa Casa, onde permaneceu internada e deverá passar por cirurgia.
Após o atendimento da ocorrência, policiais realizaram a pesquisa dos veículos envolvidos no acidente. Durante a verificação da motocicleta, uma Yamaha Factor 150, foi constatado que a placa apontava para um veículo VW Fusca azul, de outra cidade.
Diante da inconsistência, os policiais realizaram uma vistoria mais detalhada e verificaram que a numeração do chassi e do motor da moto estava suprimida, caracterizando crime de adulteração de sinal identificador de veículo.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, sendo posteriormente recolhida ao pátio municipal.