segunda, 09 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Moto com sinais de adulteraÃ§Ã£o Ã© apreendida apÃ³s acidente no Centro

09 Mar 2026 - 16h10Por Jessica Carvalho R
Moto com sinais de adulteraÃ§Ã£o Ã© apreendida apÃ³s acidente no Centro - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na manhã desta segunda-feira (09), um acidente de trânsito foi registrado no cruzamento das ruas Padre Teixeira e Aquidaban, na área central de São Carlos.

Uma mulher ficou ferida e foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para a Santa Casa, onde permaneceu internada e deverá passar por cirurgia.

Após o atendimento da ocorrência, policiais realizaram a pesquisa dos veículos envolvidos no acidente. Durante a verificação da motocicleta, uma Yamaha Factor 150, foi constatado que a placa apontava para um veículo VW Fusca azul, de outra cidade.

Diante da inconsistência, os policiais realizaram uma vistoria mais detalhada e verificaram que a numeração do chassi e do motor da moto estava suprimida, caracterizando crime de adulteração de sinal identificador de veículo.

A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao plantão da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, sendo posteriormente recolhida ao pátio municipal.

Ãšltimas NotÃ­cias