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domingo, 15 de marÃ§o de 2026
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Moradora denuncia bar por perturbaÃ§Ã£o do sossego no Jardim Santa Helena

15 Mar 2026 - 09h12Por Jessica Carvalho R
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Moradora denuncia bar por perturbaÃ§Ã£o do sossego no Jardim Santa Helena -

Uma moradora registrou um boletim de ocorrência por perturbação do sossego contra um estabelecimento localizado no bairro Jardim Santa Helena. 

De acordo com o registro, a moradora relatou que o estabelecimento situado na Rua Professor José Ferraz Camargo, mantém som em volume excessivo com frequência, principalmente aos sábados. Segundo a vítima, o barulho ocorre durante todo o dia e se estende até altas horas da madrugada, ultrapassando os limites de decibéis permitidos e o horário regulamentado.

Ainda conforme o boletim, o local está instalado em um bairro predominantemente residencial e não possui isolamento acústico, o que intensifica o incômodo para os moradores das proximidades. A moradora afirmou que, em diversas ocasiões, foi necessário acionar a polícia devido às constantes perturbações.

 

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