Morador de São Carlos morre em grave acidente na Bahia

Crédito: Webeuclides

Um morador de São Carlos, identificado como Joslei Silva Couto, de 43 anos, morreu em um grave acidente registrado nesta sexta-feira (24) na BR-116, na localidade conhecida como Baixa do Cambão, próxima ao município de Euclides da Cunha, na Bahia.

De acordo com informações da página Webeuclides, Joslei conduzia um caminhão-tanque que colidiu na traseira de outra carreta. Com o impacto, Joslei não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes do SAMU estiveram na rodovia para o atendimento da ocorrência.

A Baixa do Cambão é um trecho conhecido pelo alto índice de acidentes, e a suspeita inicial é de que a falta de sinalização adequada possa ter contribuído para a tragédia. As autoridades devem apurar as circunstâncias exatas da colisão.

Joslei era natural de Corumbataí do Sul (PR), mas residia atualmente em São Carlos. Ele deixa esposa e dois filhos. Ainda não temos informações sobre o local do sepultamento.

