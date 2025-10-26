(16) 99963-6036
domingo, 26 de outubro de 2025
Segurança

Morador de São Carlos morre em grave acidente na Bahia

26 Out 2025 - 08h30Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Morador de São Carlos morre em grave acidente na Bahia - Crédito: Webeuclides Crédito: Webeuclides

Um morador de São Carlos, identificado como Joslei Silva Couto, de 43 anos, morreu em um grave acidente registrado nesta sexta-feira (24) na BR-116, na localidade conhecida como Baixa do Cambão, próxima ao município de Euclides da Cunha, na Bahia.

De acordo com informações da página Webeuclides, Joslei conduzia um caminhão-tanque que colidiu na traseira de outra carreta. Com o impacto, Joslei não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Equipes do SAMU estiveram na rodovia para o atendimento da ocorrência.

A Baixa do Cambão é um trecho conhecido pelo alto índice de acidentes, e a suspeita inicial é de que a falta de sinalização adequada possa ter contribuído para a tragédia. As autoridades devem apurar as circunstâncias exatas da colisão.

Joslei era natural de Corumbataí do Sul (PR), mas residia atualmente em São Carlos. Ele deixa esposa e dois filhos. Ainda não temos informações sobre o local do sepultamento.

Leia Também

Homem é atingido por martelada na cabeça durante briga
Agressor foi detido 06h45 - 26 Out 2025

Homem é atingido por martelada na cabeça durante briga

Homem é encontrado sem vida dentro de casa na Vila Boa Vista
Segurança18h51 - 25 Out 2025

Homem é encontrado sem vida dentro de casa na Vila Boa Vista

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy
Segurança15h35 - 25 Out 2025

Homem é preso por tráfico de drogas no bairro Cidade Aracy

Motociclista fica ferido após queda na Avenida Trabalhador São-carlense
Segurança14h53 - 25 Out 2025

Motociclista fica ferido após queda na Avenida Trabalhador São-carlense

Homem procurado por embriaguez ao volante é preso pela GCM no Centro de São Carlos
Fora de Circulação11h22 - 25 Out 2025

Homem procurado por embriaguez ao volante é preso pela GCM no Centro de São Carlos

Últimas Notícias