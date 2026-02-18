(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
Princípio de incêndio

Morador ateia fogo em materiais acumulados e mobiliza bombeiros no Centro

18 Fev 2026 - 16h47Por Da redação
Um princípio de incêndio mobilizou três viaturas do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (18), na Rua São Paulo, região central de São Carlos.

De acordo com as informações, vizinhos acionaram a corporação após notarem grande quantidade de fumaça saindo de uma residência, acreditando inicialmente se tratar de um incêndio no imóvel.

No entanto, ao chegarem ao local, os bombeiros constataram que o próprio morador havia ateado fogo em materiais acumulados no fundo da casa, como madeiras e itens recicláveis. O proprietário é conhecido por acumular objetos no imóvel, o que aumentou a preocupação dos vizinhos quanto ao risco de o fogo se alastrar.

A equipe agiu rapidamente e conseguiu controlar o foco do incêndio antes que as chamas atingissem outros materiais acumulados no terreno. Felizmente, ninguém ficou ferido e não houve danos maiores.
O morador foi orientado pelos bombeiros quanto aos riscos da prática, e após o controle da situação, a equipe deixou o local.

