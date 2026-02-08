Máquina de jogo de azar é apreendida em bar no Cidade Aracy

Uma máquina de jogo de azar foi apreendida pela Polícia Militar na tarde de sábado (7), em um bar localizado no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.
De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via COPOM após denúncia anônima informando sobre a existência do equipamento irregular no estabelecimento, situado na Avenida Nelson Orlandi, esquina com a Rua Guilherme Simão Darezzo.
No local, a equipe encontrou a máquina em um cômodo nos fundos do bar, desligada. O proprietário do estabelecimento, um homem de 38 anos, relatou que permitiu a instalação do equipamento após um jovem de 19 anos, morador de outra cidade da região, garantir que o jogo não era ilegal.
Diante da constatação, a Polícia Militar acionou a perícia e preservou o local até a chegada do perito. A máquina de jogo de azar foi apreendida e lacrada.