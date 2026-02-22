Máquina caça-níquel é apreendida em estabelecimento na Rua Padre Teixeira

Viatura PM -

Uma máquina de jogos de azar foi apreendida pela Polícia Militar na manhã deste sábado (21), por volta das 10h15, em um estabelecimento localizado na Rua Padre Teixeira.

De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe foi acionada via COPOM para averiguar uma denúncia anônima sobre a existência de máquina caça-níquel no comércio ma região do "Balão do Bonde".

No local, após vistoria, os policiais localizaram, nos fundos do estabelecimento, um equipamento enquadrado como jogo de azar. A perícia foi acionada e, após o rompimento do cadeado da máquina, foram encontrados R$ 555,00 em cédulas e um papel com anotações que, segundo a polícia, aparentavam estar relacionadas à movimentação financeira do equipamento. Também foi apreendido um chip de memória da máquina.

