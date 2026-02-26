"Luquinha" pega 8 anos de prisão por matar homem com 28 facadas em São Carlos

Local onde Ismael foi encontrado morto - Crédito: arquivo

Lucas Cesário da Silva foi condenado a 8 anos de prisão, em regime inicialmente fechado, pelo homicídio de Ismael da Silva Santos, de 60 anos, crime ocorrido na noite de Natal de 2022, no bairro Antenor Garcia, em São Carlos.

Lucas já estava preso por outro processo e, às 10h desta quinta-feira (26), foi conduzido ao Tribunal do Júri para julgamento. A sessão foi presidida pelo juiz Dr. Claudio do Prado Amaral. Na acusação atuou o promotor Dr. Marcelo Buffulin Mizuno, enquanto a defesa foi realizada pelo advogado Dr. Vinícius Pinheiro Bonfim dos Santos.

O julgamento se estendeu até por volta das 16h30. Após a leitura da sentença, por volta das 17h, o condenado foi encaminhado para a Penitenciária de Araraquara, onde deverá cumprir a pena.

O crime

O homicídio aconteceu na noite de 25 de dezembro de 2022. A vítima, Ismael da Silva Santos, foi encontrada morta no dia seguinte, com mais de 20 facadas.

De acordo com as investigações conduzidas pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Lucas, conhecido como “Luquinha”, se apresentou espontaneamente dias após o crime, acompanhado de advogado, e confessou a autoria.

Em depoimento, ele afirmou que caminhava pela rua Guarino Baldan quando viu Ismael discutindo com outro homem e decidiu intervir. Segundo sua versão, após a discussão, acompanhou a vítima por uma rua de terra até a residência dela. No trajeto, teria ocorrido um novo desentendimento e, ainda conforme o relato, Ismael sacou uma faca.

Lucas declarou que, durante a luta corporal, conseguiu tomar a faca após ela cair no chão e desferiu vários golpes contra a vítima.

