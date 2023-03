DIG esclarece caso de homem que foi morto com 28 facadas no Antenor Garcia

SIGA O SCA NO

No detalhe a vítima, Ismael da Silva Santos - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) esclareceu mais um homicídio ocorrido em São Carlos. O crime ocorreu na noite do natal de 2022, no bairro Antenor Garcia. Ismael da Silva Santos, 60, foi morto com mais de 20 facadas. Veja a notícia sobre o crime.

O jovem L.C.S., de 23 anos, conhecido como “Luquinha” se apresentou nesta semana na sede da delegacia acompanhado do advogado e confessou o assassinato. Em seu depoimento ele contou que caminhava pela rua Guarino Baldan, quando teria avistado Ismael discutindo com outro homem e interveio, colocando fim a briga.

Em seguida “Luquinha” resolveu acompanhar a vítima pela rua de terra até a sua casa e no trajeto, Ismael teria iniciado uma discussão, sacando uma faca.

“Luquinha” contou que durante a confusão ele se apoderou da faca depois que ela caiu no chão e esfaqueou Ismael várias vezes.

O corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte.

Como o acusado se apresentou espontaneamente e não estava em situação de flagrante, acabou sendo liberado, porém será indiciado pelo crime de homicídio e o delegado deverá representar pela sua prisão preventiva nos próximos dias.

Equipe DIG

