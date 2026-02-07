(16) 99963-6036
Loja de roupas é alvo de furto no Calçadão

05 Fev 2026 - 13h02Por Da redação
Um comércio localizado na área central de São Carlos, no Calçadão, esquina da Rua General Osório com a Rua 9 de Julho, voltou a ser alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (5).

De acordo com as informações, o estabelecimento já havia sido furtado recentemente, ocasião em que o autor do crime quebrou a vidraça para acessar o interior da loja. Desde então, o local estava protegido por um tapume provisório, enquanto era aguardada a substituição do vidro.

Nesta madrugada, o meliante retornou ao local, entortou e arrombou o tapume, conseguindo entrar novamente no comércio. Do interior da loja, foram subtraídas diversas peças de roupa.

Funcionários perceberam o arrombamento ao chegarem para trabalhar e acionaram a Guarda Municipal. Imagens do sistema de monitoramento flagraram a ação criminosa e foram repassadas às autoridades, que agora utilizam o material para tentar identificar e localizar o autor do furto.

Até o momento, o suspeito não foi encontrado. O caso segue em investigação.

