Loja de roupas é alvo de furto no Calçadão

Um comércio localizado na área central de São Carlos, no Calçadão, esquina da Rua General Osório com a Rua 9 de Julho, voltou a ser alvo de furto na madrugada desta quinta-feira (5).



De acordo com as informações, o estabelecimento já havia sido furtado recentemente, ocasião em que o autor do crime quebrou a vidraça para acessar o interior da loja. Desde então, o local estava protegido por um tapume provisório, enquanto era aguardada a substituição do vidro.



Nesta madrugada, o meliante retornou ao local, entortou e arrombou o tapume, conseguindo entrar novamente no comércio. Do interior da loja, foram subtraídas diversas peças de roupa.



Funcionários perceberam o arrombamento ao chegarem para trabalhar e acionaram a Guarda Municipal. Imagens do sistema de monitoramento flagraram a ação criminosa e foram repassadas às autoridades, que agora utilizam o material para tentar identificar e localizar o autor do furto.



Até o momento, o suspeito não foi encontrado. O caso segue em investigação.

Leia Também