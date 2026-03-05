CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

Um veículo Kadett foi furtado na madrugada desta quinta-feira (5), pela Rua Elton Resitano, no bairro Jardim Tangará.



De acordo com o proprietário, o carro estava estacionado em frente à residência desde a noite anterior. Pela manhã, por volta das 10h, quando ele saiu para ir ao dentista, percebeu que o veículo não estava mais no local.



Imagens de câmeras de segurança mostram a ação criminosa acontecendo por volta das 5h30 da manhã. Nas filmagens, é possível ver um Voyage branco chegando e parando ao lado do Kadett. Em seguida, o passageiro desce do veículo, micha o carro e foge com ele, seguindo sentido à entrada do bairro.



O proprietário pede ajuda da população para localizar o automóvel.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do veículo pode acionar a Polícia Militar pelo 190.

