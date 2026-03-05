(16) 99963-6036
quinta, 05 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Kadett Ã© furtado no Jardim TangarÃ¡ e proprietÃ¡rio pede ajuda para localizar veÃ­culo

05 Mar 2026 - 19h44Por Da redaÃ§Ã£o
Kadett Ã© furtado no Jardim TangarÃ¡ e proprietÃ¡rio pede ajuda para localizar veÃ­culo - CrÃ©dito: DivulgaÃ§Ã£o

Um veículo Kadett foi furtado na madrugada desta quinta-feira (5), pela Rua Elton Resitano, no bairro Jardim Tangará.

De acordo com o proprietário, o carro estava estacionado em frente à residência desde a noite anterior. Pela manhã, por volta das 10h, quando ele saiu para ir ao dentista, percebeu que o veículo não estava mais no local.

Imagens de câmeras de segurança mostram a ação criminosa acontecendo por volta das 5h30 da manhã. Nas filmagens, é possível ver um Voyage branco chegando e parando ao lado do Kadett. Em seguida, o passageiro desce do veículo, micha o carro e foge com ele, seguindo sentido à entrada do bairro.

O proprietário pede ajuda da população para localizar o automóvel.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do veículo pode acionar a Polícia Militar pelo 190.

