JustiÃ§a decreta prisÃ£o temporÃ¡ria de suspeito pela morte de aposentada

A Justiça atendeu ao pedido da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e decretou, na tarde desta quarta-feira (12), a prisão temporária de P.H.S., de 37 anos, suspeito do assassinato da aposentada Ana Flora Alberto Fortes Murad, de 66 anos. O crime ocorreu na última sexta-feira (7), na residência da vítima, no bairro Cidade Jardim.

P.H.S. foi detido em sua casa, no bairro Samambaia, e encaminhado ao Centro de Triagem, onde permanecerá até a conclusão das investigações. Caso haja indícios suficientes, a prisão temporária poderá ser convertida em preventiva, mantendo o suspeito detido até o julgamento.

O corpo de Ana Flora foi encontrado com uma medalha amarrada ao pescoço e parcialmente queimado. A casa estava revirada e o carro da vítima, um VW Fox, havia desaparecido. O veículo foi posteriormente localizado abandonado no bairro Jockey Clube.

Segundo as investigações, o suspeito é amigo do filho da vítima e chegou a enviar mensagens para ele, mencionando que esteve na casa no dia do crime.

Além disso, P.H.S. compareceu ao velório da aposentada, onde chorou diante do caixão e abraçou o filho da vítima, atitude que chamou a atenção dos investigadores.

A Polícia Civil segue apurando a motivação do crime. O caso continua sendo acompanhado pelo SCA.

