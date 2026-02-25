Jovens furtam divisor de fila no Terminal Rodoviário; veja vídeo

Crédito: reprodução

Dois jovens, provavelmente estudantes universitários, furtou, no final da noite do último sábado, 21 de fevereiro, um pedestal divisor de filas de uma das empresas de transporte no Terminal Rodoviário de São Carlos.

As câmeras de monitoramento da rodoviária mostram que, por volta das 23h45, os estudantes andavam na parte da rodoviária onde ficam as bilheterias para a compra de passagens. Aproveitando-se da ausência de pessoas nos estandes das empresas, enquanto um jovem corre para checar se não havia segurança nas proximidades, outro jovem pega o divisor de filas e corre para a escada que dá acesso ao ponto de táxi do terminal. O fato foi comunicado à Polícia Civil, que está investigando o caso, tentando chegar aos autores do crime.

Os divisores de fila para bilheterias em terminais rodoviários são ferramentas essenciais para organizar o fluxo de passageiros, garantir a ordem na compra de passagens e otimizar o tempo de atendimento das empresas de transporte rodoviário.

Os tipos mais comuns encontrados em terminais rodoviários incluem pedestais com fita retrátil (unifilas): são os mais populares, compostos por colunas (geralmente de aço inox cromado ou aço preto) com uma fita de nylon retrátil de 2 a 3 metros (preta, vermelha ou zebrada). Eles permitem a criação de filas organizadas e flexíveis.

