(16) 99963-6036
quarta, 25 de fevereiro de 2026
Absurdo

Jovens furtam divisor de fila no Terminal Rodoviário; veja vídeo

Crime foi registrado pelas câmeras de segurança da rodoviária; Polícia Civil tenta localizar os criminosos

25 Fev 2026 - 07h44Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Jovens furtam divisor de fila no Terminal Rodoviário; veja vídeo - Crédito: reprodução Crédito: reprodução

Dois jovens, provavelmente estudantes universitários, furtou, no final da noite do último sábado, 21 de fevereiro, um pedestal divisor de filas de uma das empresas de transporte no Terminal Rodoviário de São Carlos.

As câmeras de monitoramento da rodoviária mostram que, por volta das 23h45, os estudantes andavam na parte da rodoviária onde ficam as bilheterias para a compra de passagens. Aproveitando-se da ausência de pessoas nos estandes das empresas, enquanto um jovem corre para checar se não havia segurança nas proximidades, outro jovem pega o divisor de filas e corre para a escada que dá acesso ao ponto de táxi do terminal. O fato foi comunicado à Polícia Civil, que está investigando o caso, tentando chegar aos autores do crime.

Os divisores de fila para bilheterias em terminais rodoviários são ferramentas essenciais para organizar o fluxo de passageiros, garantir a ordem na compra de passagens e otimizar o tempo de atendimento das empresas de transporte rodoviário.

Os tipos mais comuns encontrados em terminais rodoviários incluem pedestais com fita retrátil (unifilas): são os mais populares, compostos por colunas (geralmente de aço inox cromado ou aço preto) com uma fita de nylon retrátil de 2 a 3 metros (preta, vermelha ou zebrada). Eles permitem a criação de filas organizadas e flexíveis.

Leia Também

Motorista joga carro contra motocicleta e agride jovem no Centro de São Carlos
Segurança08h27 - 25 Fev 2026

Motorista joga carro contra motocicleta e agride jovem no Centro de São Carlos

Engavetamento envolve três veículos na Washington Luís
Dois feridos 08h11 - 25 Fev 2026

Engavetamento envolve três veículos na Washington Luís

Força Tática e ROCAM estouram "casa bomba" com mais de 15 quilos de drogas
São Carlos. 806h10 - 25 Fev 2026

Força Tática e ROCAM estouram "casa bomba" com mais de 15 quilos de drogas

Ônibus é abordado na SP-310 e mercadorias do Paraguai são apreendidas em Ibaté
Contrabando e descaminho 08h35 - 24 Fev 2026

Ônibus é abordado na SP-310 e mercadorias do Paraguai são apreendidas em Ibaté

Homem é preso em flagrante por violência doméstica
Jardim Bicão06h28 - 24 Fev 2026

Homem é preso em flagrante por violência doméstica

Últimas Notícias