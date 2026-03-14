CrÃ©dito: SCA

Um jovem de 20 anos foi preso em flagrante na tarde de sexta-fira (13), suspeito de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em um estacionamento de supermercado localizado na Rua Miguel Petroni, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo COPOM após a vítima de 27 anos informar que sua motocicleta furtada estaria no local. A equipe foi até o estabelecimento e localizou o veículo indicado.

Durante a verificação, a vítima informou que sua motocicleta era uma Honda CG 125 Fan, ano 2006, de cor vermelha, com placa específica. No entanto, a moto encontrada no estacionamento era preta e utilizava uma placa que, após consulta, pertencia a outro modelo de motocicleta, uma Honda Elite de cor branca.

No local, os policiais fizeram contato com o supervisor do estabelecimento, que informou que a motocicleta pertenceria a um funcionário. O jovem compareceu e confirmou estar com o veículo, afirmando que o havia comprado por R$ 1.500 de uma pessoa conhecida apenas por um apelido.

Durante a vistoria, os policiais constataram que as numerações do chassi e do motor estavam obliteradas, além da divergência na placa. Diante da situação, o suspeito foi conduzido ao plantão policial.

Após ouvir as partes, a autoridade policial determinou a prisão em flagrante do jovem pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. A placa do veículo foi apreendida e a motocicleta, após perícia, foi encaminhada ao pátio municipal.

Leia TambÃ©m