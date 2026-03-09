Jovem Ã© flagrado conduzindo moto furtada no Santa Angelina

CrÃ©dito: SCA

Na tarde desta segunda-feira, 9 de março, durante patrulhamento no bairro Santa Angelina, a Polícia Militar localizou uma motocicleta com registro de crime.

Os policiais avistaram uma Honda CBX 250 Twister, de cor chumbo, transitando pela via. A equipe já tinha informações de que uma motocicleta com as mesmas características, produto de furto, estaria circulando pela região.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem ao condutor, um jovem de 20 anos. Durante a averiguação, ele acabou confessando aos policiais que a motocicleta era furtada.

O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. A motocicleta foi apreendida e deverá ser devolvida ao proprietário.

