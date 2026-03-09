(16) 99963-6036
segunda, 09 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Jovem Ã© flagrado conduzindo moto furtada no Santa Angelina

09 Mar 2026 - 14h25Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Jovem Ã© flagrado conduzindo moto furtada no Santa Angelina - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na tarde desta segunda-feira, 9 de março, durante patrulhamento no bairro Santa Angelina, a Polícia Militar localizou uma motocicleta com registro de crime.

Os policiais avistaram uma Honda CBX 250 Twister, de cor chumbo, transitando pela via. A equipe já tinha informações de que uma motocicleta com as mesmas características, produto de furto, estaria circulando pela região.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem ao condutor, um jovem de 20 anos. Durante a averiguação, ele acabou confessando aos policiais que a motocicleta era furtada.

O indivíduo foi detido e encaminhado à delegacia para as providências cabíveis. A motocicleta foi apreendida e deverá ser devolvida ao proprietário.

Leia TambÃ©m

Dupla Ã© presa em flagrante por furto de fios e metais em prÃ©dio de antigo banco no Centro
Madrugada 14h12 - 09 Mar 2026

Dupla Ã© presa em flagrante por furto de fios e metais em prÃ©dio de antigo banco no Centro

Homem Ã© preso pÃ³s agredir e enforcar companheira em SÃ£o Carlos
ViolÃªncia domÃ©stica 14h06 - 09 Mar 2026

Homem Ã© preso pÃ³s agredir e enforcar companheira em SÃ£o Carlos

ColisÃ£o entre Ã´nibus e caminhÃ£o Ã© registrada na Washington LuÃ­s
SÃ£o Carlos12h28 - 09 Mar 2026

ColisÃ£o entre Ã´nibus e caminhÃ£o Ã© registrada na Washington LuÃ­s

Motociclista fratura o braÃ§o apÃ³s queda e atropelamento na regiÃ£o central
SeguranÃ§a12h04 - 09 Mar 2026

Motociclista fratura o braÃ§o apÃ³s queda e atropelamento na regiÃ£o central

Antonio Carlos da Silva Ã© a vÃ­tima de acidente de moto no Cidade Aracy
SeguranÃ§a11h38 - 09 Mar 2026

Antonio Carlos da Silva Ã© a vÃ­tima de acidente de moto no Cidade Aracy

Ãšltimas NotÃ­cias