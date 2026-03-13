Jovem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas no Cidade Jardim

CrÃ©dito: SCA

Na tarde desta sexta-feira (13) um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim. A ocorrência foi registrada na rua Bernardino Fernandes Nunes durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar pela região.

Segundo informações, os policiais realizavam rondas pelo bairro quando avistaram o rapaz em atitude considerada suspeita. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram 15 pinos de cocaína, 20 pedras de crack e R$ 129 em dinheiro, quantia que, segundo a polícia, pode estar relacionada à comercialização dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. As drogas e o dinheiro foram apreendidos e apresentados à autoridade policial, que deverá investigar o caso.

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