(16) 99963-6036
sexta, 13 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

Jovem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas no Cidade Jardim

13 Mar 2026 - 16h48Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Jovem Ã© detido por trÃ¡fico de drogas no Cidade Jardim - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Na tarde desta sexta-feira (13) um jovem de 18 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas no bairro Cidade Jardim. A ocorrência foi registrada na rua Bernardino Fernandes Nunes durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar pela região.

Segundo informações, os policiais realizavam rondas pelo bairro quando avistaram o rapaz em atitude considerada suspeita. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram 15 pinos de cocaína, 20 pedras de crack e R$ 129 em dinheiro, quantia que, segundo a polícia, pode estar relacionada à comercialização dos entorpecentes.

Diante dos fatos, o jovem foi detido e encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada. As drogas e o dinheiro foram apreendidos e apresentados à autoridade policial, que deverá investigar o caso.

 

Leia TambÃ©m

Casa de carnes Ã© invadida trÃªs vezes durante a madrugada no Jardim Ricetti; veja o vÃ­deo
Absurdo 12h45 - 13 Mar 2026

Casa de carnes Ã© invadida trÃªs vezes durante a madrugada no Jardim Ricetti; veja o vÃ­deo

Pedestre Ã© atropelada em cruzamento na GetÃºlio Vargas
SeguranÃ§a12h19 - 13 Mar 2026

Pedestre Ã© atropelada em cruzamento na GetÃºlio Vargas

Caminhonete pega fogo na Washington LuÃ­s
Itirapina 09h58 - 13 Mar 2026

Caminhonete pega fogo na Washington LuÃ­s

Suspeitos sÃ£o detidos com motocicleta parcialmente desmontada em estabelecimento em SÃ£o Carlos
Cidade Aracy08h48 - 13 Mar 2026

Suspeitos sÃ£o detidos com motocicleta parcialmente desmontada em estabelecimento em SÃ£o Carlos

Procurado por furto Ã© capturado pela PM
Jardim SÃ£o JoÃ£o Batista08h46 - 13 Mar 2026

Procurado por furto Ã© capturado pela PM

Ãšltimas NotÃ­cias