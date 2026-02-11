(16) 99963-6036
quarta, 11 de fevereiro de 2026
Jovem de 18 anos é detido por tráfico de drogas no Santa Angelina

11 Fev 2026 - 13h59Por Jessica CR
Jovem de 18 anos é detido por tráfico de drogas no Santa Angelina - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um jovem de 18 anos foi detido por tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (11), no bairro Santa Angelina.

De acordo com informações da polícia, equipes realizavam patrulhamento pela Rua João Dagnone — local já conhecido por denúncias relacionadas à venda de entorpecentes — quando avistaram o suspeito em atitude considerada suspeita. Durante a abordagem, os policiais encontraram uma quantidade de drogas em sua posse.

Ao ser questionado, o jovem teria confessado que era responsável por abastecer o ponto de tráfico na região e indicou outro endereço onde haveria mais entorpecentes armazenados.

As equipes seguiram até uma residência na Rua Gaudêncio Zaninetti, também no bairro Santa Angelina, onde localizaram uma grande quantidade de drogas já embaladas e prontas para comercialização.

O suspeito foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde foi apresentado à Polícia Civil. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

