IncÃªndio atinge depÃ³sito de sucata e grande fumaÃ§a chama atenÃ§Ã£o em SÃ£o Carlos

Um incêndio de grandes proporções atingiu um depósito de sucata na tarde desta quinta-feira (5), no Maria Estela Fagá, em São Carlos.

Segundo informações preliminares, as chamas começaram dentro do depósito e se espalharam rapidamente por materiais armazenados na área, como peças metálicas e outros resíduos. A intensidade do fogo gerou uma grande quantidade de fumaça, que podia ser vista de diversos bairros da cidade, despertando preocupação entre moradores.

O Corpo de Bombeiros, foi acionado e se deslocou rapidamente até o local para combater o incêndio. As equipes trabalharam para controlar as chamas e evitar que o fogo atingisse áreas vizinhas ou outras estruturas próximas.

Apesar da proporção e da grande quantidade de fumaça, não houve registro de feridos após o controle da situação. As causas do incêndio, serão investigadas. as causas do incêndio deverão ser investigadas, já que ainda não há informações sobre o que teria provocado o início das chamas.

