Idoso Ã© encontrado morto dentro de casa na Vila Boa Vista II

IML de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: arquivo

Um idoso de 78 anos foi encontrado morto na noite desta segunda-feira (2), dentro da residência onde morava, na Vila Boa Vista II, em São Carlos. O caso foi registrado como morte suspeita e encontro de cadáver pela Polícia Civil.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi localizado pelo filho da vítima, que estranhou a falta de contato com o pai, visto pela última vez na sexta-feira (28). Na noite de segunda, por volta das 21h10, ele foi até o imóvel e encontrou o portão trancado com três cadeados, como de costume.

Sem obter resposta aos chamados, o familiar conseguiu abrir dois cadeados com as chaves que possuía, mas teve dificuldades com o terceiro devido ao nervosismo. Com a ajuda de um parente que mora nas proximidades, conseguiu acessar o interior da casa.

O corpo foi encontrado sentado no sofá da sala, com os pés apoiados em uma cadeira e a televisão ligada. Segundo a polícia, a vítima já estava em estado avançado de decomposição, apresentando forte odor e sinais característicos do estágio avançado.

A Polícia Militar preservou o local até a chegada da equipe da Polícia Científica, que realizou os exames periciais. Conforme registrado, não foram constatados sinais de arrombamento no imóvel nem lesões aparentes no corpo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e confirmou o óbito por volta das 21h55. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exame necroscópico para esclarecer a causa da morte.

O caso foi registrado no plantão policial e será investigado pelo 2º Distrito Policial.

