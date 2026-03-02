(16) 99963-6036
segunda, 02 de marÃ§o de 2026
SÃ£o Carlos

Idoso desaparece apÃ³s sair para caminhar

02 Mar 2026 - 09h48Por Jessica CR
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Idoso desaparece apÃ³s sair para caminhar - CrÃ©dito: arquivo pessoal CrÃ©dito: arquivo pessoal

A família de Oswaldo Elebroch, de 73 anos, está à procura do idoso, que desapareceu no último sábado por volta das 17h40, após sair de casa para fazer uma caminhada e não retornar.

Segundo familiares, ele saiu vestindo camiseta de frio azul e calça preta. A família informou ainda que ele está sem os óculos, o que pode dificultar sua locomoção e identificação.

Desde então, parentes e amigos realizam buscas e pedem a colaboração da população para qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Oswaldo Elebroch pode entrar em contato pelo telefone (16) 99227-1689.

 

Leia TambÃ©m

Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas apÃ³s tentar fugir da PM
Santa Angelina09h30 - 02 Mar 2026

Adolescente Ã© detido por trÃ¡fico de drogas apÃ³s tentar fugir da PM

Homem apanha de populares apÃ³s agredir mulher e acaba preso pela PM
Avenida SÃ£o Carlos 09h22 - 02 Mar 2026

Homem apanha de populares apÃ³s agredir mulher e acaba preso pela PM

Idosa perde R$ 30 mil apÃ³s cair em golpe na internet em SÃ£o Carlos
PrejuÃ­zo09h06 - 02 Mar 2026

Idosa perde R$ 30 mil apÃ³s cair em golpe na internet em SÃ£o Carlos

Enfermeira Ã© vÃ­tima de roubo ao chegar para trabalhar na UPA Cidade Aracy
SeguranÃ§a08h25 - 02 Mar 2026

Enfermeira Ã© vÃ­tima de roubo ao chegar para trabalhar na UPA Cidade Aracy

Idosa Ã© socorrida pelos bombeiros apÃ³s sofrer queda dentro de casa
Vila Costa do Sol 19h14 - 01 Mar 2026

Idosa Ã© socorrida pelos bombeiros apÃ³s sofrer queda dentro de casa

Ãšltimas NotÃ­cias