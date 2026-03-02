Idoso desaparece apÃ³s sair para caminhar

CrÃ©dito: arquivo pessoal

A família de Oswaldo Elebroch, de 73 anos, está à procura do idoso, que desapareceu no último sábado por volta das 17h40, após sair de casa para fazer uma caminhada e não retornar.

Segundo familiares, ele saiu vestindo camiseta de frio azul e calça preta. A família informou ainda que ele está sem os óculos, o que pode dificultar sua locomoção e identificação.

Desde então, parentes e amigos realizam buscas e pedem a colaboração da população para qualquer informação que possa ajudar a localizá-lo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro de Oswaldo Elebroch pode entrar em contato pelo telefone (16) 99227-1689.

