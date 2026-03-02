(16) 99963-6036
Idosa perde R$ 30 mil apÃ³s cair em golpe na internet em SÃ£o Carlos

02 Mar 2026 - 09h06
Uma mulher de 68 anos foi vítima de estelionato após tentar comprar um veículo anunciado no Facebook. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que no dia 25 de fevereiro viu o anúncio de um Fiat Palio, ano 2016, sendo oferecido por R$ 24 mil na plataforma Marketplace. Interessada, ela entrou em contato com o suposto vendedor por meio de um número de WhatsApp.

O homem informou que o carro estava em Ribeirão Preto e que precisava vendê-lo pelo mesmo valor oferecido por garagens. Por causa da distância, a mulher pediu que um sobrinho, morador daquela cidade, fosse até o local para verificar as condições do veículo.

Pouco depois, a vítima passou a receber mensagens de outro número de WhatsApp, que utilizava a mesma foto de perfil de seu sobrinho. Acreditando estar conversando com o familiar, recebeu a confirmação de que o carro estava em boas condições e foi orientada a concluir a compra.

Confiando nas informações, a idosa acertou a negociação e realizou transferências via Pix entre os dias 25 e 26 de fevereiro, utilizando duas chaves fornecidas pelo suposto vendedor. Além dos R$ 24 mil referentes ao veículo, ela ainda transferiu mais R$ 6 mil após o golpista, se passando pelo sobrinho, solicitar o valor sob a justificativa de que aproveitaria a oportunidade para comprar uma motocicleta.

Posteriormente, a vítima descobriu que o sobrinho verdadeiro não havia se encontrado com o vendedor nem participado de qualquer negociação. Ao perceber que havia sido enganada, procurou o Plantão Policial para registrar a ocorrência.

A mulher apresentou à polícia as conversas e os comprovantes das transferências. Parte do valor já foi contestada junto à instituição financeira. O caso será encaminhado para investigação.

