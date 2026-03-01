Idosa Ã© socorrida pelos bombeiros apÃ³s sofrer queda dentro de casa

CrÃ©dito: SCA

Uma idosa de aproximadamente 70 anos precisou ser socorrida na tarde deste domingo (1º) após cair dentro da própria residência, na Rua Miguel Giomett, no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a senhora mora sozinha e teria sofrido uma queda dentro do imóvel. Vizinhos perceberam que algo estava errado e acionaram o socorro.

Equipes do resgate e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas. Como a casa estava trancada, foi necessário utilizar a chave para abrir a porta e permitir a entrada das equipes de atendimento. A vítima foi encontrada consciente e recebeu os primeiros socorros ainda no interior da residência.

Após o atendimento inicial, a idosa foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica mais detalhada.

Leia TambÃ©m