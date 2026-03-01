(16) 99963-6036
domingo, 01 de marÃ§o de 2026
Vila Costa do Sol

Idosa Ã© socorrida pelos bombeiros apÃ³s sofrer queda dentro de casa

01 Mar 2026 - 19h14Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
Idosa Ã© socorrida pelos bombeiros apÃ³s sofrer queda dentro de casa - CrÃ©dito: SCA CrÃ©dito: SCA

Uma idosa de aproximadamente 70 anos precisou ser socorrida na tarde deste domingo  (1º) após cair dentro da própria residência, na Rua Miguel Giomett,  no bairro Vila Costa do Sol, em São Carlos.

De acordo com informações apuradas no local, a senhora mora sozinha e teria sofrido uma queda dentro do imóvel. Vizinhos perceberam que algo estava errado e acionaram o socorro.

Equipes do resgate e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas. Como a casa estava trancada, foi necessário utilizar a chave para abrir a porta e permitir a entrada das equipes de atendimento. A vítima foi encontrada consciente e recebeu os primeiros socorros ainda no interior da residência.

Após o atendimento inicial, a idosa foi encaminhada à Santa Casa de São Carlos para avaliação médica mais detalhada. 

Leia TambÃ©m

Motorista perde o controle e colide contra guard rail na Washington LuÃ­s
RegiÃ£o do FagÃ¡13h23 - 01 Mar 2026

Motorista perde o controle e colide contra guard rail na Washington LuÃ­s

Zona sul lidera registros de homicÃ­dios em SÃ£o Carlos
Criminalidade 10h57 - 01 Mar 2026

Zona sul lidera registros de homicÃ­dios em SÃ£o Carlos

Homem fica ferido apÃ³s sofrer queda na Ã¡rea rural de SÃ£o Carlos
SeguranÃ§a06h23 - 01 Mar 2026

Homem fica ferido apÃ³s sofrer queda na Ã¡rea rural de SÃ£o Carlos

Motocicleta furtada Ã© encontrada desmontada em garagem
SeguranÃ§a11h30 - 28 Fev 2026

Motocicleta furtada Ã© encontrada desmontada em garagem

Gol Ã© furtado no Jardim Nova SÃ£o Carlos e proprietÃ¡rio pede ajuda
SeguranÃ§a10h21 - 28 Fev 2026

Gol Ã© furtado no Jardim Nova SÃ£o Carlos e proprietÃ¡rio pede ajuda

Ãšltimas NotÃ­cias