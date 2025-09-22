(16) 99963-6036
Parque Primavera

Homem queima roupas da ex e é contido pela PM em São Carlos

22 Set 2025 - 09h05Por Da redação
Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos AgoraPlantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma mulher de 24 anos registrou boletim de ocorrência por violência doméstica na manhã deste domingo (21), em São Carlos, após ser ofendida e ter suas roupas queimadas pelo ex-companheiro, de 26 anos.

Segundo o relato, o casal havia terminado o relacionamento há dois dias, depois de três anos juntos, do qual nasceu um filho. A vítima, acompanhada da mãe de 56 anos, foi até a residência onde morava para buscar seus pertences e encontrou o homem queimando suas roupas no quintal.

Durante a discussão, o autor passou a ofendê-la, chamando-a de “p*” e “vagabunda”, além de dirigir os mesmos xingamentos à mãe dela. Uma vizinha de 30 anos, que estava hospedada em uma casa ao lado, também presenciou a cena e confirmou que o acusado gritava que estava sendo traído.

A Polícia Militar foi acionada e precisou arrombar a porta para conter o homem, que estava bastante alterado. Ele foi seguro com uso de força física e, em seguida, o Samu foi chamado para medicá-lo.

A vítima apresentou as roupas queimadas na delegacia, onde foram juntadas fotos ao boletim. Ela solicitou medidas protetivas de urgência para que o agressor não se aproxime dela nem da mãe. Também foi orientada a regularizar a guarda e visitação do filho junto à Vara da Família.

O caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Carlos como injúria, dano e violência doméstica.

