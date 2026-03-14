Homem perde mais de R$ 9 mil apÃ³s cair no golpe do "falso advogado"

Golpe celular - CrÃ©dito: AgÃªncia Brasil

Um homem de 39 anos foi vítima do golpe conhecido como “falso advogado” e perdeu mais de R$ 9 mil em São Carlos. O caso foi registrado na noite de sexta-feira (13) no plantão policial e será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima recebeu mensagens pelo WhatsApp de um número no qual o interlocutor se apresentou como contato de seu advogado. O suspeito informou que havia um valor de R$ 8.200 disponível para recebimento referente a um processo judicial.

Durante a conversa, o golpista chegou a realizar uma chamada de vídeo, porém não apareceu na tela. Em seguida, passou a enviar sequências numéricas correspondentes a boletos bancários, afirmando que os pagamentos seriam necessários para a liberação do valor.

Acreditando que se tratava de um procedimento legítimo, o homem realizou dois pagamentos por meio da plataforma Mercado Pago, sendo um no valor de R$ 5.013,48 e outro de R$ 4 mil.

Após concluir as transferências, a vítima entrou em contato diretamente com seu advogado e descobriu que nenhum pagamento havia sido solicitado, percebendo então que havia sido enganada.

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