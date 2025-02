Homem mata o irmão com golpes de barra de ferro em pequena cidade da região

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Local da ocorrência - Crédito: Balda News

A tranquila cidade de Trabiju, perto de Dourado, foi abalada na tarde deste domingo (16) por um crime brutal. Segundo informações preliminares, um homem identificado como Nenê assassinou seu próprio irmão, Nardo, utilizando uma barra de ferro. Testemunhas relataram que a briga teria sido motivada por ciúmes, e o suspeito foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

O caso gerou grande comoção entre os moradores, levando as autoridades a reforçarem a segurança na cidade. Viaturas de municípios vizinhos, incluindo equipes do Batalhão de Ações Especiais da Polícia (BAEP), foram deslocadas para evitar tumultos e possíveis tentativas de linchamento. De acordo com vizinhos, os irmãos tinham um histórico de desentendimentos frequentes.

Cidade não registrava crimes graves há sete anos

Trabiju, conhecida por sua tranquilidade e baixos índices de criminalidade, não registrava um homicídio desde 2017. O último caso de violência grave ocorreu quando um casal de idosos foi assassinado em um latrocínio. Na ocasião, Pedro Henrique Batista utilizou um canivete para matar Geraldo Amâncio, de 61 anos, e Beatriz de Souza Milhardo, de 74, no sítio onde moravam.

A notícia do assassinato deste domingo pegou os moradores de surpresa, reacendendo memórias de um passado que parecia distante.

A Polícia Civil já deu início às investigações para esclarecer os detalhes do crime. Nenê foi conduzido à delegacia para prestar depoimento, e a Justiça avaliará quais medidas serão tomadas contra ele. O suspeito pode ser indiciado por homicídio qualificado, o que pode agravar sua pena em caso de denúncia formal.

Com informações do Araraquara Agora

Leia Também