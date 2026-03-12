(16) 99963-6036
Homem estÃ¡ desaparecido hÃ¡ mais de trÃªs semanas; famÃ­lia pede ajuda para encontrÃ¡-lo

12 Mar 2026 - 15h42Por Jessica Carvalho R
A família de Agnaldo dos Santos, conhecido pelo apelido de “Rosa”, está à procura de informações sobre seu paradeiro. Ele está desaparecido desde a manhã do dia 19 de fevereiro.

Segundo relatos de familiares, Agnaldo saiu de casa por volta das 8h30, dizendo que iria trabalhar. No entanto, ele não compareceu ao trabalho e também não retornou para casa, o que deixou a família preocupada.

Agnaldo mora no bairro Cidade Aracy, na Rua Giuseppe Broggio. Desde o dia em que saiu de casa, não houve mais contato com familiares.

Diante da situação, parentes pedem a colaboração da população. Qualquer informação que possa ajudar a localizar Agnaldo pode ser comunicada pelos telefones: Maria Jorge (mãe): (16) 99340-7266 ou (16) 99711-8129 Helena (irmã): (16) 98196-3692 Adriana (irmã): (16) 98148-1392

 

