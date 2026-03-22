Homem encontrado morto com sinais de violÃªncia Ã© identificado

IML de SÃ£o Carlos - CrÃ©dito: arquivo

O homem encontrado morto com lesões na cabeça e com o corpo parcialmente queimado foi identificado como Petrúcio Alves dos Santos Júnior, de 27 anos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, o corpo foi localizado em uma estrada de terra nas proximidades do trevo da Fazenda Yolanda, às margens da Rodovia Lourenço Inocentini (SPA-149/215), na região do Balneário do Broa.

Policiais militares foram acionados via COPOM após um morador relatar ter visto um corpo no local, aparentemente em chamas. Ao chegarem, as equipes encontraram a vítima já sem vida, caída na via.

O cadáver apresentava sinais de extrema violência. Segundo o registro policial, o corpo estava parcialmente queimado, da região da cintura até as pernas, e possuía um ferimento na cabeça compatível, em tese, com disparo de arma de fogo.

Durante a perícia, foram encontrados ao lado do corpo diversos objetos pessoais da vítima, como documentos, cartões bancários e um caderno com anotações, que foram apreendidos para investigação.

A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, e o caso foi registrado como homicídio. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos foi acionada e ficará responsável pelas investigações.

Até o momento, a autoria e a motivação do crime são desconhecidas.

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