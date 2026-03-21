Corpo de homem com sinais de violÃªncia Ã© encontrado na estrada do Broa em SÃ£o Carlos

O corpo de um homem, com um ferimento possivelmente provocado por arma de fogo, foi encontrado na manhã deste sábado (21) nas margens da rodovia Domingos Innocentini, conhecida como estrada do Broa, em São Carlos.

De acordo com as informações iniciais, o corpo também apresentava sinais de queimadura parcial. Ao lado da vítima, foi localizada uma mala, o que levanta suspeitas sobre as circunstâncias do crime.

A Polícia Militar foi acionada e esteve no local, onde realizou o isolamento da área até a chegada da perícia técnica.

Após os trabalhos periciais, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de São Carlos.

A ocorrência está sendo apresentada neste momento no plantão policial. Mais informações devem ser divulgadas a qualquer momento.

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