quarta, 18 de fevereiro de 2026
Jardim Paulistano

Homem em situação de rua é socorrido após agressão

18 Fev 2026 - 15h55Por Da redação
Na tarde desta quarta-feira (18), uma equipe do SAMU foi acionada para atender uma ocorrência de agressão. A informação inicial era de que a vítima estaria caída em via pública após ser agredida.

A equipe deslocou-se até a Rua Iwagiro Toyama, no bairro Jardim Paulistano, onde encontrou o homem caído na calçada com diversos ferimentos. A vítima, de 41 anos, relatou estar em situação de rua e afirmou ter sido agredida por uma pessoa desconhecida. Segundo ele, a agressão teria ocorrido em outro local, não sabendo precisar onde, e conseguiu chegar até o endereço citado para pedir ajuda.

O homem apresentava vários ferimentos pelo corpo, suspeita de fratura no braço, trauma na cabeça e escoriações. Após o atendimento, a equipe do SAMU realizou o socorro e encaminhou a vítima para a Santa Casa de São Carlos.

