Homem é vítima de sequestro relâmpago em São Carlos

Viatura giroflex -

Um homem de 43 anos foi vítima de um sequestro relâmpago na madrugada de sexta-feira (19), na Avenida Bruno Ruggiero Filho, no bairro Santa Felícia, em São Carlos.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima saía de uma pizzaria por volta das 2h30 quando foi abordada por três indivíduos armados com faca. O grupo anunciou o assalto e obrigou o homem a entrar em seu próprio veículo, um Chevrolet Tracker prata, ano 2022. Inicialmente colocado no banco do passageiro, ele foi em seguida levado para o banco traseiro, onde foi vendado.

Os criminosos conduziram o carro até uma estrada próxima a uma mata na região do Cidade Aracy. No local, retiraram a venda para que a vítima fosse forçada a liberar o acesso aos aplicativos bancários. Os assaltantes realizaram transferências, retiraram R$ 300 de uma conta bancária e ainda abriram um empréstimo de R$ 2.700 em nome da vítima por meio de uma plataforma digital.

Durante a ação, dois dos criminosos desistiram e deixaram a vítima sob a vigilância de um terceiro, que chamou outros comparsas. O homem foi transferido para outro veículo e levado até uma residência que, segundo ele, aparentava estar em Ibaté. Lá, permaneceu até o amanhecer junto de outras pessoas que pareciam receber instruções por telefone.

Horas depois, ele foi novamente vendado e abandonado próximo a uma chácara em estrada de terra. Após ser libertado, conseguiu pedir ajuda a um casal que passava pelo local e foi levado de volta a São Carlos.

Além do Chevrolet Tracker – ainda não localizado –, os criminosos levaram documentos, cartões bancários, celular, alianças e objetos infantis, como cadeirinha e carrinho de bebê.

A Polícia Civil orientou a vítima a comparecer à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) para tentar o reconhecimento fotográfico dos envolvidos. O caso segue em investigação.

Leia Também