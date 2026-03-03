Homem Ã© raptado e agredido por grupo em Ã¡rea de mata na regiÃ£o sul

PlantÃ£o Policial - CrÃ©dito: Arquivo/SÃ£o Carlos Agora

Um homem de 47 anos foi vítima de agressão na noite do dia 26 de fevereiro, após ser levado à força por um grupo de indivíduos até uma área de mata na região sul de São Carlos. A ocorrência foi registrada nesta segunda-feira (2), no plantão policial.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que estava na residência de uma mulher com quem mantinha um relacionamento havia cerca de três meses, no bairro Jardim Zavaglia. Durante uma discussão, a mulher teria acionado conhecidos, momento em que três homens chegaram ao local.

Segundo o relato, o homem foi colocado à força em um veículo — cujo modelo e placas não soube informar — e, durante o trajeto, um quarto indivíduo entrou no carro. O grupo teria seguido até uma área de mata no bairro Antenor Garcia, onde a vítima foi agredida com pedaços de madeira.

Após as agressões, os suspeitos deixaram o homem no local e fugiram. Ele afirmou não conhecer os autores do crime.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e a vítima foi orientada quanto ao prazo legal para eventual representação criminal. Também foi expedida requisição para exame no Instituto Médico Legal (IML).

O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial de São Carlos.

