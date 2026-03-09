Homem Ã© preso pÃ³s agredir e enforcar companheira em SÃ£o Carlos

Viaturas DDM -

Um homem foi preso na manhã desta segunda-feira (9) acusado de violência doméstica no bairro Zavaglia, em São Carlos.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) por volta das 8h55 para atender uma ocorrência na Rua Carolina Maria Teixeira Cotrim.

No local, os policiais fizeram contato inicialmente com a solicitante, uma mulher que relatou ter sido agredida fisicamente e enforcada pelo namorado após uma discussão. Segundo a vítima, ela temeu por sua integridade física diante da agressão.

Minutos depois da chegada da equipe, o suspeito compareceu ao local e foi abordado pelos policiais.

Diante dos fatos, o casal foi encaminhado à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a autoridade policial de plantão, delegado João Fernando Baptista, tomou conhecimento da ocorrência e elaborou o boletim de ocorrência por violência doméstica.

Após os procedimentos, o homem permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.

