Homem Ã© preso por trÃ¡fico de drogas no Jockey Clube

03 Mar 2026 - 15h17Por Da redaÃ§Ã£o
Homem Ã© preso por trÃ¡fico de drogas no Jockey Clube - CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o CrÃ©dito: divulgaÃ§Ã£o

Um homem foi preso por tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (03), na Rua Rio Tietê, durante patrulhamento policial em um ponto já conhecido por ocorrências relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, os policiais realizavam ronda pelo local quando perceberam que o suspeito tentou esconder algo na mata próxima à via e, ao notar a aproximação da viatura, dispensou um objeto no chão. Ele foi abordado e estava com R$ 160,00 em dinheiro.

No ponto onde o objeto foi descartado, foram encontrados seis pinos de cocaína, seis pedras de crack e oito porções de maconha. Em diligência nas imediações, os policiais localizaram ainda uma sacola contendo mais 259 pinos de cocaína e 33 porções de maconha.

Ao todo, foram apreendidos 265 pinos de cocaína (211 gramas), 41 porções de maconha (81 gramas), seis pedras de crack (11 gramas) e R$ 160,00 em espécie.

Questionado, o homem informou que estaria comercializando drogas no local desde as 20h do dia anterior. Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu recolhido à carceragem, à disposição da Justiça.

