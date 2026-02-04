(16) 99963-6036
Homem é preso por tráfico de drogas no Jardim Gonzaga

04 Fev 2026 - 11h13Por Jessica Carvalho R.
Na manhã desta quarta-feira (4), um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas durante patrulhamento policial realizado na Avenida Maranhão, no Jardim Gonzaga.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe visualizou o suspeito saindo de uma área de mata, ponto já conhecido nos meios policiais pela prática reiterada do tráfico de entorpecentes. Ao perceber a presença da viatura, o indivíduo acelerou o passo e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os policiais localizaram uma máquina de cartão no bolso da blusa e, em uma shoulder bag que ele carregava, foram encontrados 37 pinos de substância análoga à cocaína, além de R$ 6,15 em dinheiro.
Com o apoio de outra viatura, foi realizada uma varredura no local de onde o suspeito havia saído. No ponto, os policiais localizaram uma sacola plástica contendo 620 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 17 invólucros de maconha e mais R$ 14,00 em espécie.

Ao todo, foram apreendidos 657 pinos de cocaína, 58 pedras de crack, 17 invólucros de maconha, R$ 20,15 em dinheiro e uma máquina de cartão.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde permaneceu à disposição da Justiça.

