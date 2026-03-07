(16) 99963-6036
sÃ¡bado, 07 de marÃ§o de 2026
Lagoa Serena

Homem Ã© preso por posse irregular de arma de fogo apÃ³s disparos em SÃ£o Carlos

07 Mar 2026 - 07h13Por Da redaÃ§Ã£o
Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (6) por posse irregular de arma de fogo no bairro Lagoa Serena, em São Carlos.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da Companhia de Força Tática foram acionadas pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) após denúncia de que um indivíduo teria efetuado disparos de arma de fogo na Rua Regina Pasqualine Gatti.

Ao chegarem ao local, os policiais fizeram contato com o morador do imóvel. Durante vistoria no interior da residência, foram localizadas diversas armas de fogo. Questionado pelos policiais, o homem confessou ter realizado disparos.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ). Após tomar ciência dos fatos, o delegado de plantão ratificou a prisão por posse irregular de arma de fogo, e o suspeito permaneceu recolhido à Cadeia Pública.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam um rifle calibre .22 da marca CBC, um rifle calibre .36 sem numeração aparente, uma arma caseira calibre .38, uma espingarda calibre 20 considerada obsoleta, além de três cartuchos deflagrados, sendo dois calibre 12 e um calibre .38.

