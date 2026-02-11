Homem é preso por descumprir medida protetiva

Viatura Plantão Policial -

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (10), acusado de descumprir medida protetiva de urgência, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a um chamado de violência doméstica. No local, a vítima, de 16 anos, relatou que está separada do autor há cerca de um mês e que ambos têm uma filha de 1 ano e 9 meses.

Segundo o registro, após o término do relacionamento, a jovem solicitou medida protetiva, alegando que vinha sendo perseguida e ameaçada. Na data dos fatos, o homem teria ido até a residência da vítima para buscar a criança, mas diante da recusa, deixou o local.

Quando os policiais atendiam à ocorrência, o suspeito retornou à residência, momento em que foi abordado e recebeu voz de prisão por descumprimento da medida judicial.

O homem foi encaminhado ao centro de triagem, onde permaneceu à disposição da Justiça.

