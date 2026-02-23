Homem é preso por descumprir medida protetiva e agredir ex-companheira em São Carlos

Violência contra mulher (imagem ilustrativa) - Crédito: Freepik

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na tarde deste domingo (22), acusado de descumprir medida protetiva e agredir a ex-companheira, de 46 anos, em uma residência localizada na Rodovia Municipal Domingos Innocentini, na região do Capão das Antas, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no Plantão Policial, a Polícia Militar foi acionada via Copom para atender a uma denúncia de violência doméstica. No local, os policiais constataram que a vítima possuía medida protetiva de urgência contra o ex-companheiro, a qual estava em vigor e sem qualquer revogação judicial.

Segundo relato dos policiais, o homem teria ido até a residência da ex-companheira no dia anterior e voltado novamente neste domingo, quando passou a agredi-la com socos, chutes e empurrões.

O filho da vítima, de 26 anos, presenciou as agressões e interveio para defender a mãe. Ele utilizou um pedaço de madeira para atingir o agressor nas costas e na cabeça. Ao perceber que o homem apresentava sangramento, o jovem prestou os primeiros socorros e acionou o Samu e a Polícia Militar, permanecendo no local até a chegada das equipes.

O acusado foi encaminhado à Santa Casa para atendimento médico e, posteriormente, conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade determinou a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante por descumprimento de medida protetiva (Lei Maria da Penha) e lesão corporal no contexto de violência doméstica.

Após os procedimentos, ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça. A vítima não sofreu ferimentos graves, segundo registro policial.

