Homem é preso em flagrante por violência doméstica

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante na noite desta segunda-feira (23) após uma ocorrência de violência doméstica registrada na Rua Coronel Domingos Marinho de Azevedo, em um condomínio no bairro Jardim Bicão.

De acordo com informações, a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender a denúncia e, ao chegar ao local, fez contato com a vítima, uma mulher de 27 anos. Ela relatou que seu amásio teria ficado três dias fora de casa e, ao retornar, chegou bastante alterado. Segundo a vítima, houve uma discussão após ela informar que não queria mais que ele permanecesse na residência.

Durante o desentendimento, o homem teria agredido a mulher e também o filho dela, que não é filho do acusado. Após as agressões, a vítima pegou a criança e saiu para o lado de fora do apartamento, acionando a Polícia Militar.

Ainda conforme o registro, o autor foi encontrado no interior do imóvel, dormindo no quarto. No momento da abordagem, ele apresentou resistência, sendo necessário o uso moderado de força física por parte dos policiais para contê-lo.



O homem foi detido e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde foi apresentado à autoridade policial e autuado em flagrante com base na Lei Maria da Penha, permanecendo à disposição da Justiça.

