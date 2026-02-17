Homem é preso em flagrante por furto em estabelecimento comercial no Centro

Crédito: SCA

Um homem de 22 anos foi detido em flagrante na noite desta segunda-feira após invadir um estabelecimento comercial localizado na Rua Episcopal, na região central da cidade.



Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM após denúncia de furto em andamento. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais realizaram buscas no interior do imóvel e localizaram o suspeito escondido no forro do prédio.

O local, conforme apurado, já abrigou anteriormente um setor da Prefeitura, porém atualmente encontra-se desativado, sem funcionamento e sem pessoas no interior.



Durante a vistoria, foram encontrados diversos materiais já separados para serem levados, entre eles fiação elétrica, canos de cobre e outros objetos pertencentes ao imóvel.



O indivíduo foi detido ainda dentro do prédio e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local do furto.

Leia Também