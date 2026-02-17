(16) 99963-6036
terça, 17 de fevereiro de 2026
Segurança

Homem é preso em flagrante por furto em estabelecimento comercial no Centro

17 Fev 2026 - 06h00Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Homem é preso em flagrante por furto em estabelecimento comercial no Centro - Crédito: SCA Crédito: SCA

Um homem de 22 anos foi detido em flagrante na noite desta segunda-feira após invadir um estabelecimento comercial localizado na Rua Episcopal, na região central da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada via COPOM após denúncia de furto em andamento. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais realizaram buscas no interior do imóvel e localizaram o suspeito escondido no forro do prédio.
O local, conforme apurado, já abrigou anteriormente um setor da Prefeitura, porém atualmente encontra-se desativado, sem funcionamento e sem pessoas no interior.

Durante a vistoria, foram encontrados diversos materiais já separados para serem levados, entre eles fiação elétrica, canos de cobre e outros objetos pertencentes ao imóvel.

O indivíduo foi detido ainda dentro do prédio e conduzido ao Plantão Policial de São Carlos, onde a ocorrência foi apresentada ao delegado de plantão. A perícia técnica foi acionada para realizar os trabalhos no local do furto.

Leia Também

Casal é detido em flagrante por furto de fiação elétrica no Centro de São Carlos
Segurança11h05 - 17 Fev 2026

Casal é detido em flagrante por furto de fiação elétrica no Centro de São Carlos

Família procura por Marcos Carvalho de Oliveira, desaparecido desde 19 de janeiro
Segurança10h28 - 17 Fev 2026

Família procura por Marcos Carvalho de Oliveira, desaparecido desde 19 de janeiro

Jovem é detido por tráfico de drogas após tentar fugir da PM no Jacobucci
Segurança10h17 - 17 Fev 2026

Jovem é detido por tráfico de drogas após tentar fugir da PM no Jacobucci

Mulher de 35 anos é agredida e tem celular furtado durante evento em Ibaté
Segurança08h24 - 17 Fev 2026

Mulher de 35 anos é agredida e tem celular furtado durante evento em Ibaté

Acusados pela morte de construtor em São Carlos serão julgados em março
Caso Osmar Castro07h40 - 17 Fev 2026

Acusados pela morte de construtor em São Carlos serão julgados em março

Últimas Notícias