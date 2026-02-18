(16) 99963-6036
quarta, 18 de fevereiro de 2026
"Perdeu a cabeça"

Homem é preso em flagrante após agredir a companheira no Cidade Aracy

18 Fev 2026 - 13h56Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivoViatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (17), acusado de agredir a companheira, de 41 anos, em uma residência localizada na Rua Auto de Carvalho, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com lesão e inchaço no rosto.

A mulher relatou aos policiais que foi agredida com um soco após uma discussão motivada por ciúmes. O suspeito admitiu ter “perdido a cabeça” e confirmado a agressão.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido ao plantão policial. Não houve resistência à prisão e não foi necessário o uso de algemas.

A vítima foi encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico.

O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal, com base na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Após os procedimentos legais, o acusado foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também

Morador ateia fogo em materiais acumulados e mobiliza bombeiros no Centro
Princípio de incêndio 16h47 - 18 Fev 2026

Morador ateia fogo em materiais acumulados e mobiliza bombeiros no Centro

Homem em situação de rua é socorrido após agressão
Jardim Paulistano15h55 - 18 Fev 2026

Homem em situação de rua é socorrido após agressão

Homem é flagrado com moto furtada no Boa Vista
Segurança11h21 - 18 Fev 2026

Homem é flagrado com moto furtada no Boa Vista

Fiorino capota na SP-318, em São Carlos
Segurança10h16 - 18 Fev 2026

Fiorino capota na SP-318, em São Carlos

Golpe do falso comprovante faz motorista perder carro após anúncio em rede social em São Carlos
Segurança09h20 - 18 Fev 2026

Golpe do falso comprovante faz motorista perder carro após anúncio em rede social em São Carlos

Últimas Notícias