Homem é preso em flagrante após agredir a companheira no Cidade Aracy

Viatura da PM defronte a UPA Vila Prado - Crédito: arquivo

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante na noite desta terça-feira (17), acusado de agredir a companheira, de 41 anos, em uma residência localizada na Rua Auto de Carvalho, no bairro Cidade Aracy, em São Carlos.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados via COPOM para atender uma denúncia de violência doméstica. Ao chegarem ao local, encontraram a vítima com lesão e inchaço no rosto.

A mulher relatou aos policiais que foi agredida com um soco após uma discussão motivada por ciúmes. O suspeito admitiu ter “perdido a cabeça” e confirmado a agressão.

Diante dos fatos, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao homem, que foi conduzido ao plantão policial. Não houve resistência à prisão e não foi necessário o uso de algemas.

A vítima foi encaminhada à UPA da Vila Prado para atendimento médico.

O caso foi registrado como violência doméstica e lesão corporal, com base na Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Após os procedimentos legais, o acusado foi recolhido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também