PM encontra carro com queixa de furto no Eduardo Abdelnur

Um homem foi detido na tarde desta terça-feira (10) após ser flagrado com um veículo produto de furto no bairro Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao realizarem vistoria no veículo, os policiais constataram que o QR-Code da placa estava violado, levantando suspeitas sobre a procedência do automóvel.

Na vistoria mais detalhada, ao confrontar os sinais identificadores do veículo, a equipe verificou que o número do chassi era diferente daquele registrado no emplacamento. Após nova verificação e consulta mais detalhada via Copom, foi possível identificar a numeração original do carro, que constou como produto de furto ocorrido na cidade de Campinas em 23 de dezembro de 2023.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que havia comprado o veículo por R$ 8 mil e que estava com o carro havia cerca de dois anos.

Diante dos fatos, o suspeito e o veículo foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. O Renault Sandero, foi apreendido para passar por perícia.

