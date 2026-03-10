(16) 99963-6036
terÃ§a, 10 de marÃ§o de 2026
SeguranÃ§a

PM encontra carro com queixa de furto no Eduardo Abdelnur

10 Mar 2026 - 16h17Por Da redaÃ§Ã£o
SIGA O SCA NO
SÃ£o Carlos Agora no Google News
PM encontra carro com queixa de furto no Eduardo Abdelnur -

Um homem foi detido na tarde desta terça-feira (10) após ser flagrado com um veículo produto de furto no bairro Eduardo Abdelnur, em São Carlos.

Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com o indivíduo. No entanto, ao realizarem vistoria no veículo, os policiais constataram que o QR-Code da placa estava violado, levantando suspeitas sobre a procedência do automóvel.

Na vistoria mais detalhada, ao confrontar os sinais identificadores do veículo, a equipe verificou que o número do chassi era diferente daquele registrado no emplacamento. Após nova verificação e consulta mais detalhada via Copom, foi possível identificar a numeração original do carro, que constou como produto de furto ocorrido na cidade de Campinas em 23 de dezembro de 2023.

Questionado pelos policiais, o homem afirmou que havia comprado o veículo por R$ 8 mil e que estava com o carro havia cerca de dois anos.

Diante dos fatos, o suspeito e o veículo foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos. O Renault Sandero, foi apreendido para passar por perícia.

 

Leia TambÃ©m

Acidente no Centro de SÃ£o Carlos deixa duas pessoas feridas
Carro x moto 09h22 - 10 Mar 2026

Acidente no Centro de SÃ£o Carlos deixa duas pessoas feridas

Pedestre Ã© atropelado por van na regiÃ£o central
SeguranÃ§a07h45 - 10 Mar 2026

Pedestre Ã© atropelado por van na regiÃ£o central

Carro perde controle apÃ³s derramamento de carga e Ã© atingido por Ã´nibus na Washington LuÃ­s
SeguranÃ§a06h44 - 10 Mar 2026

Carro perde controle apÃ³s derramamento de carga e Ã© atingido por Ã´nibus na Washington LuÃ­s

Moto com sinais de adulteraÃ§Ã£o Ã© apreendida apÃ³s acidente no Centro
SeguranÃ§a16h10 - 09 Mar 2026

Moto com sinais de adulteraÃ§Ã£o Ã© apreendida apÃ³s acidente no Centro

Jovem Ã© flagrado conduzindo moto furtada no Santa Angelina
SeguranÃ§a14h25 - 09 Mar 2026

Jovem Ã© flagrado conduzindo moto furtada no Santa Angelina

Ãšltimas NotÃ­cias