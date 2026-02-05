(16) 99963-6036
Homem é preso após tentativa de furto em unidade da FESC

05 Fev 2026 - 05h48Por Da redação
Um homem de 49 anos foi preso na madrugada desta quinta-feira (5) após uma tentativa de furto qualificado em uma unidade da Fundação Educacional São Carlos (FESC), no bairro Vila Prado, em São Carlos.

De acordo com informações da Guarda Municipal, por volta de 0h20 o sistema de alarme do local foi acionado. Operadores do Centro de Controle Operacional (CCO) verificaram as imagens das câmeras de monitoramento e constataram a presença de dois indivíduos tentando furtar o quadro de energia da unidade.

Viaturas do Grupamento de Apoio Motorizado (GAM) e plantão delta foram imediatamente deslocadas para o atendimento da ocorrência e realizaram cerco nas imediações. Ao perceberem a aproximação das equipes, os suspeitos fugiram pulando telhados e quintais de residências vizinhas.

Um dos envolvidos foi detido enquanto corria pela Rua Desembargador Júlio de Faria. O segundo suspeito conseguiu fugir pelos fundos das casas e não foi localizado.

Durante consulta aos sistemas policiais, foi constatado que o homem preso possui diversas passagens criminais por furto e roubo. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ).

O delegado de plantão requisitou perícia no local e, após o registro do boletim de ocorrência, ratificou a prisão pelo crime de furto tentado. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça e foi recolhido à Cadeia Pública de São Carlos.

